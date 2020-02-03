Прожиточный минимум: Эксперты рассказали, на какие выплаты в Украине влияет

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект по созданию предпосылок для повышения прожиточного минимума. Этот вопрос важен для нескольких сфер нашей жизни – зарплат бюджетников, начисления штрафов, санкций и прочего. О том, почему есть дисбаланс между минимальным прожиточным минимумом и потребительской корзиной и к чему будет привязываться должностной оклад рассказали политические эксперты Богдан Бондаренко и Андрей Вигиринский, передает «Слово і Діло».

«Практически весь фонд зарплаты в бюджетных учреждениях был привязан к тарифной сетке и к должностным окладам. В свое время, в 2014-2015 годах, должностной оклад был сопоставим с минимальной зарплатой. Но в тот момент, когда решили поднять минимальную зарплату почти вдвое (примерно до 4 тыс. 200 грн), стало понятно, что эти показатели надо развести. Тогда решили в тарифной сетке приравнять первый должностной оклад не к минимальной зарплате, а к прожиточному минимуму. При этом прожиточный минимум был заморожен на уровне 1 тыс. 700 грн, а минимальную зарплату выплачивали на уровне 4 тыс. 200 грн», – отметил Андрей Вигиринский.

По словам Богдана Бондаренко, подобное происходили не только с зарплатами, но и в 2014 году законом о предотвращении финансового кризиса урезали некоторые соцвыплаты.

«Когда устанавливался размер финансирования партий, он сначала также привязывался к минимальной зарплате. А когда поняли, что бюджет не потянет, внесли изменения в закон о том, что минимальную зарплату следует понимать, как прожиточный уровень. И выплаты упали в два раза», – напомнил он.

По мнению экспертов, дисбаланс заключается в том, что формально прожиточный минимум устанавливается на уровне 1 тыс. 700 грн, если не наполнять его содержанием, а потребительская корзина товаров и услуг, обеспечивающая нормальное функционирование, стоит вдвое больше.

«У нас вроде есть прожиточный минимум, который устанавливается на уровне госбюджета (сейчас это 2 тыс. 27 грн), и одновременно корзина, которая должна ему соответствовать, стоит 4 тыс. с хвостиком. Этого записать в госбюджет не могут, потому что не вытягивают», – пояснил Вигиринский.

Поэтому, по его словам, идут другим путем – отвязывают от понятия прожиточного минимума бюджетные выплаты.