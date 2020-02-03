Доступные кредиты 5-7-9%: Названы условия для участия в программе

Предпринимателям для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо пройти определенный отбор – показать бизнес-план и внести стартовый взнос. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, выступая на презентации этой государственной программы, сообщает « УНН ».

«Конечно, чтобы получить кредит на таких условиях, нужно пройти определенный отбор. Конечно, надо показать бизнес-план, то есть показать, в чем замысел, каким образом будет развиваться дело. Конечно, нужно будет внести небольшой, но все же, стартовый взнос практически продемонстрировал, что вы готовы, что предприниматель также готов рисковать, потому что предпринимательство – это также дело на свой страх и риск», – сказал премьер.

Он подчеркнул вместе с тем, что «ни один человек, который обратится для получения этого кредита, не останется без обратной связи». «Пробуйте, пытайтесь, открывайте собственное дело. Даже если у вас не получится с первого раза, у нас уже создана экосистема которая поможет вам посмотреть на свой бизнес-план, возможно, немного критично, переосмыслить его, доработать и прийти для получения ресурсов во второй раз – имея больше шансов на успех», – добавил Гончарук.