Защитник «Шахтера» рассказал о сборах и подготовке к матчу с «Бенфикой»

Защитник ФК «Шахтер» Исмаили рассказал о здоровье, тренировочных сборах и мыслях о «Бенфике». Об этом сегодня, 3 февраля, cообщает пресс-служба клуба.

В частности, футболист ответил на вопрос, что произошло в эпизоде, когда в последнем матче ему пришлось покинуть поле из-за травмы руки. «Я действительно получил очень чувствительный удар: соперник коленом попал мне в локоть, и произошло защемление нерва. Была интенсивная боль. Но, слава Богу, я уже восстановился и сейчас все хорошо. Ничего страшного, я готов почти на сто процентов», – сказал Исмаили.

Он также высказал свое мнение по поводу того, что главное на этом сборе и каков уровень готовности. «На первом сборе было важно набрать форму, и в этом помогли товарищеские матчи. С каждым днем мы чувствуем себя лучше, физические кондиции уже на хорошем уровне. Теперь постараемся лучше подготовиться тактически», – отметил защитник.

Исмаили считает, что четыре спарринга помогут поработтать над тактикой. «Да, контрольные поединки всегда важны, ведь они дают тебе игровой темп. Понятно, что здесь соперники отличаются от "Бенфики", с которой будет первый официальный матч. Но самое главное – игровое время для каждого футболиста, чтобы все могли хорошо подготовиться», – пояснил он.