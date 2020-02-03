Выплата пенсий за февраль: В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за февраль 2020 года. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба ПФУ на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 3 февраля выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями», – говорится в сообщении.

Согласно информации ПФУ, на финансирование пенсий направлено 1,085 млрд грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине большинство пенсионеров получают пенсию в пределах от 1 тыс. 501 грн до 2 тыс. грн, таких граждан более 34,8%. В то же время, пенсию в размере более 10 тыс. грн получают 2,3% всех пенсионеров.