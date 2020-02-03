На Луганщине экс-депутату может грозить до 5 лет тюрьмы за проведение «референдума ЛНР»

На Луганщине бывшему депутату сельского совета сообщили о подозрении в проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурор Луганской области Алексей Ляшенко сообщил о подозрении бывшему депутату Красноталовского сельского совета Станично-Луганского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», – сказано в сообщении.

По данным следствия, в мае 2014 года депутат, в сговоре с другими лицами, организовала и провела незаконный «референдум» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР». Женщина входила в состав «избирательной комиссии», расположенной в помещении одного из коммунальных учреждений села Красная Таловка (Станично-Луганский р-н). «Псевдореферендум проводился на «избирательном участке» путем письменного поименного опроса граждан», – добавили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.