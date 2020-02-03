В «ДНР»: У жителя Горловки изъяли гранату и патроны

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в Горловке «полиция ДНР» нашла гранату с запалом и более 50 патронов калибра 5,45 мм.

Как сообщает сегодня, 3 февраля, «МВД ДНР», боеприпасы направлены в «экспертно-криминалистический центр».

«Действия фигуранта подпадают под санкции ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)», – говорится в сообщении.

«Санкции по статье»: ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (31 тыс. 746 грн, по местному курсу на сегодня, 3 февраля) или в размере заработной платы или иного дохода фигуранта за период до трех месяцев либо без такового.