К поиску пропавших на неподконтрольном Донбассе правительство должно привлекать волонтеров, – эксперты

Новая Комиссия по розыску пропавших без вести, которая будет создана при правительстве Украины, должна привлекать к работе волонтеров. Потому что чиновники, которые войдут в состав комиссии, не смогут официально заниматься поиском на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Такое мнение высказали эксперты.

«Процесс розыска без вести пропавших людей продолжался практически с самого начала войны на востоке Украины, но он на 99% был реализован благодаря работе волонтеров – группы "Черный тюльпан", "Груз 200" и др. В основном, это бывшие афганцы, которые имели друзей по ту сторону линии разграничения, они объединялись, договаривались и делали такую очень важную и очень тяжелую работу», – сообщил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он считает, что под поисковой работой комиссии на неподконтрольной территории подразумевается исключительно бюрократическая составляющая этого процесса. «Ведь в самом министерстве нет кадрового потенциала для проведения подобных работ, а государственные служащие Украины не имеют возможности работать на тех территориях», – отметил Тука.

Бывший замминистра напомнил, что попытки создания таких органов как комиссия по розыску пропавших без вести, были и раньше, но они не принесли результатов, ведь у официальных лиц нет доступа на неподконтрольную территорию. «На моей памяти на подконтрольной территории было найдено только два человека, которые считались пропавшими без вести. Однако, когда мы говорим о людях, пропавших без вести, нельзя говорить исключительно о погибших. Если люди пропали без вести, то мы должны искать их, в том числе среди людей, которых удерживают "администрации ОРДЛО"», – говорит Тука.

Его мнение разделяет и Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. «Организации, работающие на украинской территории, на сегодня не имеют никакого доступа к неконтролируемым правительством территориям на востоке Украины, и соответственно осуществлять там какую-то розыскную деятельность официально непозволительно и даже запрещено. Мы мониторим информационные источники, которые сообщают какую-то ситуацию или информацию о том, что происходит на неподконтрольной территории, также такую информацию можно брать из открытых источников в интернете», – пояснил он.

Для эффективной поисковой работы Павличенко рекомендует будущей Комиссии наладить интенсивное сотрудничество с волонтерскими организациями, которые занимаются поиском тел времен Второй мировой войны.

Также, по мнению Павличенко, Комиссии «нужно будет различать бытовые случаи пропажи людей от случаев исчезновения в результате особых обстоятельств».

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп. В частности, при Кабинете Министров Украины планируют создать постоянную Комиссию по розыску пропавших без вести, сформировать на ее базе поисковые группы, а также военные и гражданские реестры лиц, пропавших без вести.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ на октябрь 2019 года пропавшими без вести на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе считаются 257 человек. Кроме того, в Донецкой области зарегистрирован 201 без вести пропавший военнослужащий.

По состоянию на декабрь 2019 года в Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести за время войны на Донбассе.

В центральном учете генетических признаков человека в Украине по данным на конец сентября содержится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны проведения АТО/ООС.

С 2014 года по состоянию на сентябрь 2019 года поисковыми группами гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» из района боевых действий вывезено 1 787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 тел – с временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортированы и переданы родственникам для чествования и захоронения. 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «Громадського радіо»