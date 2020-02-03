В «центробанке ДНР» рассказали, обслуживают ли граждан с паспортом Украины

С украинским паспортом в «ЦРБ ДНР» можно получить весь спектр услуг. Об этом заявил «председатель ЦРБ» Андрей Петренко в интервью местным интернет-ресурсам.

«В ЦРБ действуют нормативные правовые акты (НПА), регулирующие документооборот по всей территории республики, и на сегодняшний день в этих НПА прописано, что с паспортом гражданина Украины в республиканском банке можно получить весь спектр услуг», – сказал он.

При этом уточнил, что отказать в обслуживании предъявителю любого паспорта могут только в рамках «законодательства». «Например, если документ поврежден, в него не вклеена фотография или он числится в базе похищенных паспортов», – рассказал Андрей Петренко.

Кроме того, в случае наличия у «гражданина ДНР» биометрического паспорта Украины при обращении в «ЦРБ» необходимо предоставить адресную справку, в которой будет указана прописка «ДНР».

«Что касается ИНН, то у нас действительны документы и на русском, и на украинском языках», – заверил Петренко.