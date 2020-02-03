«Дыра» в бюджете ПФУ: Эксперт рассказал, будут ли задержки пенсий

В Украине на покрытие дефицита Пенсионного фонда потратят около 172,57 млрд грн. При этом, в правительстве предлагают объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования. Однако, для выплаты пенсий есть предусмотренные средства в бюджете, поэтому задержек не будет. Об этом рассказал глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, передает «Слово і Діло».

«Задерживать выплату пенсий – последнее, на что готова будет пойти власть. Это очень рискованно для любого правительства: предыдущего, действующего и следующего. Этого опасаться не стоит», – подчеркнул Кушнирук.

Эксперт спрогнозировал, что при этом, дефицит Пенсионного фонда принципиально сокращаться не будет, к чему нужно быть готовыми. Он пояснил, что в стране ухудшается соотношение работающих и людей пенсионного возраста.

По словам аналитика, единственная возможность изменить ситуацию в Пенсионном фонде – снизить взносы в ПФУ и обязательства, которые берет на себя Фонд.

«Дефицит ПФ теперь будет всегда. Вопрос в размере. Если взносы большие, дефицит будет увеличиваться. В украинских реалиях стоит говорить о малой солидарной пенсионной системе: маленькие взносы и выплаты. Речь о том, что государство гарантирует только минимум, а остальное люди должны сами откладывать и обеспечивать свою старость», – прокомментировал Борис Кушнирук.

Кроме того, эксперт критически оценил инициативу объединить Пенсионный фонд с другими фондами социального страхования. На его взгляд, все нынешние виды соцстрахования нужно либо вообще ликвидировать, либо перевести в частную систему.

«Например, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности занимается вопросом больничных. Однако предприятия обязаны три-четыре недели в год покрывать сотруднику в случае болезни. Если человек болеет дольше, покрывает за свой счет либо сотрудника переводят на инвалидность. В любом случае злоупотребления мы устраняем», – акцентировал Кушнирук.

Кушнирук считает, что Фонд социального страхования от несчастных случаев также нужно переводить на частную основу. Он добавил, что в Украине предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, аналогично можно последовать и в данном вопросе, при этом отвязать от Фонда оплаты труда.

Эксперт также выступил за ликвидацию Фонда социального страхования на случай безработицы. «Нужно переходить на государственную систему. То есть государство должно гарантировать определенное время выплату помощи людям, которые остались без работы», – выразил мнение Борис Кушнирук.

Напомним, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.