В «ДНР» рассказали о ситуации с коронавирусом

В «ДНР» вероятность угрозы распространения коронавируса невысока. Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

«У ДНР и Китайской республики нет путей коммуникации – авиационных, железнодорожных, морских и пр. Все коммуникации проходят через территорию Российской Федерации. На данный момент в РФ приняты беспрецедентные меры по защите территории, в том числе, двойная термоментрия всех грузов, поступающих из Китайской Народной Республики», – заявил глава «департамента государственной санэпидстанции минздрава ДНР» Дмитрий Клишкан.

Сообщается, что в качестве мер предупреждения коронавируса «минздрав» разработал тематическую листовку, а также подписан «приказ» о мерах по профилактике инфекций, вызванных новым вирусом. «В ДНР работает чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при правительстве республики», – дополнила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Тем не менее, на «республиканскую» «Почту Донбасса» поступают посылки из Китая, они прибывают через территорию России. «29 января 2020 года мы привезли в Донецк очередную партию посылок из РФ, большую часть которых составляют как раз заказы из китайских интернет-магазинов. Хотим подчеркнуть, что на сегодняшний день нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что товары из Китая несут риск распространения коронавируса 2019-nCoV», – отмечает пресс-служба «Почты Донбасса».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube