На Донетчине по поводу исчезновения детей в полицию обращались более 900 раз

В течение 2019 года в Донецкой области 96% из более 900 пропавших ребят были возвращены домой в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

«В 2019 году в полицию Донецкой области поступило 934 сообщения об исчезновении детей. Почти всех пропавших полицейские разыскали и вернули к родным в течение суток. Как оказалось, около 150 беженцев покидают место проживания не впервые. На улицах по разным причинам оказываются преимущественно 13-15-летние подростки. По количеству им мало уступают дети в возрасте до 9 лет, которые часто просто теряются», – говорится в сообщении.

Также остается актуальной и проблема буллинга (травли) среди детей. В течение года инспекторы ювенальной превенции составили 14 протоколов по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, одним из направлений работы сотрудников ювенальной превенции полиции области является выявление семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сейчас на учете состоят около 600 таких семей, в них воспитывается 1 147 детей.

В полиции сообщили, что более 3 тыс. человек привлечены к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. За домашнее насилие в отношении детей составлено 79 админпротоколов. А в центры социально-психологической реабилитации было направлено более 200 детей, которые нуждались в помощи.

Помимо этого, полиция разоблачила 437 нарушителей антиалкогольного законодательства, которые продавали детям спиртные напитки, табачные изделия. По материалам полицейских Государственной фискальной службой аннулировано 75 лицензий, на владельцев торговых заведений наложены финансовые санкции на сумму более 1,5 млн грн.

«Ячейками оказания эффективной помощи детям стали школьные службы понимания, работа которых направлена на решение конфликтов среди сверстников мирным путем. Сегодня на территории Донецкой области действуют 63 таких службы», – сообщили в полиции.