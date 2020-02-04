Муниципальная няня: Почему в Краматорске услугой воспользовались пока 44 семьи

В Краматорске услугой «муниципльной няни» воспользовались пока только 44 семьи. Средства от государства на оплату этой услуги могут получить родители детей в возрасте до 3 лет. Сейчас это 1 тыс. 626 грн в месяц, но в ближайшее время сумма может измениться до 1 тыс. 779 грн, поскольку сумма компенсации привязана к размеру прожиточного минимума на ребенка до 6 лет, передает АКМЦ.

Так, услугой «муниципальная няня» могут пользоваться родители детей до 3 лет. Считается, что после достижения 3-летнего возраста гораздо проще устроить ребенка в детский сад. А годовалого малыша без мамы можно оставить разве что с няней.

Однако, такая услуга недешевая. В Краматорске работа няни стоит от 30 до 100 грн в час (нижний порог – при условии полного рабочего дня). Поэтому, по государственной программе можно покрыть хотя бы несколько часов ее работы.

Кроме того, самый сложный вопрос – где найти няню-предпринимателя. Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня» определяет, что потенциальная няня должна:

работать в агентстве (то есть, услуга предоставляется юридическим лицом);

либо быть зарегистрированной физическим лицом-предпринимателем (ФЛП).

Для работы с одним ребенком это крайне невыгодно. Если подсчитать, то ФЛП на 3 группе без НДС платит 5% налога с полученной прибыли. Это будет составлять 81 грн 30 коп. из суммы государственной компенсации. Но также, надо перечислить Единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд, а это 1 тыс. 39,06 грн.

Следовательно, более-менее приемлемыми являются следующие варианты:

физическим лицом-предпринимателем регистрируется неработающая бабушка ребенка. Если она не достигла пенсионного возраста, то будет платить ЕСВ, и взамен получать страховой стаж для пенсии. Но от государственной компенсации за пребывание с младенцем ей останется «именно ничего» – 505 грн, и то это без учета банковских расходов. Зато будет идти стаж на пенсию;

физическим лицом-предпринимателем регистрируется бабушка-пенсионерка. Тогда она имеет право не платить ЕСВ, следовательно, уход за ребенком будет более материально мотивированным – «на руки» будет оставаться около 1 тыс. 540 грн;

няня-ФЛП заключает договор на приемлемую для себя сумму – например, 5 или 10 тыс. грн. Она самостоятельно несет налоговые расходы (1 тыс. 040 грн ЕСВ и 5% налога от полученной прибыли). А родители платят ей прописанную в договоре сумму – те же 5-10 тыс. грн. И родители будут получать от государства компенсацию в 1 тыс.626 грн;

няня-ФЛП заключает договоры с несколькими семьями. Она ухаживает сразу за несколькими детьми. Или тратит по несколько часов в день на одного малыша. То есть, няня предоставляет услугу по рыночной цене, но нескольким семьям.

Также, для оформления «муниципальной няни» нужны следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»;

заявление о перечислении средств для компенсации такой услуги с указанием счета в учреждении банка;

копия договора между родителями и муниципальной няней;

чек или выписка из банка, подтверждающая расходы на оплату муниципальной няни.

Кроме того, к заявлению прилагаются копии:

свидетельства о рождении ребенка;

паспорта получателя компенсации услуги «муниципальная няня»;

документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Как рассказала заместитель начальника Управления, начальник отдела социальных пособий и компенсаций в Краматорске Татьяна Игнатенко, качество предоставления няней услуг проверяют исключительно родители.

«Мы уже разослали письма родителям, которые подключились к этой программе – пока это 44 семьи. И отметили, что они сами проверяют качество предоставляемых няней услуг. Большинство родителей уже ответили, что они вполне довольны», – отметила Игнатенко.

К тому же, в договоре, который заключается между родителями и няней указаны все условия: не только название услуг, но и их объем, сроки, условия, стоимость и ответственность сторон.

Несмотря ни на что, сумма, которую родители могут получать на компенсацию услуг няни – это дополнительная поддержка для семьи, поэтому не стоит ею пренебрегать.