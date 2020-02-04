Харьковский «ЗооКонтроль» о работе на Донбассе: В городах создать бессобачий рай – невозможно

Все чаще появляются сообщения о нападении бездомных собак на людей, все чаще присутствие животных в черте города вызывает возмущение и даже агрессию, все чаще слышатся призывы к отстрелам и умерщвлению… О непростых взаимоотношениях бродячих животных и людей и о проблемах городов Донбасса «Донецким новостям» рассказала руководитель пресс-службы харьковского общественного объединения «ЗооКонтроль» Наталья Зозуля.

«ЗооКонтроль» – специализированная ветеринарная служба, которая занимается бездомными собаками с целью защиты населения от инфекционных заболеваний и создания комфортных условий сосуществования людей и животных. «Как организация работаем уже 4-й год. Мы занимаемся не только стерилизацией и вакцинацией "бродяжек", но также и просветительской работой с населением», – говорит Наталья.

Она подчеркивает, что их «ЗооКонтроль» часто путают с харьковским Коммунальным предприятием «Центр обращения с животными», вокруг которого в последние годы развернулось масса скандалов из-за умерщвления животных. Просто потому, что обе организации – харьковские. «"Центр обращения с животными" часто именуют в народе "живодерней". И когда мы приезжаем куда-то работать, многие люди переживают, что животных куда-то заберут и не вернут», – говорит Зозуля.

КП «Центр обращения с животными» занимается отловом животных в городах (в том числе и на Донбассе), потом их транспортируют на базу в Харьков. «Мы же оказываем услуги в самом городе, куда нас пригласили, не вывозя животное за пределы административного центра. Для этого у нас есть собственная мобильная операционная. Согласно правил транспортировки животных, утвержденных Кабинетом министров Украины, перевозка животных из города в город требует оформления товаро-транспортных и ветеринарных документов. Мы никого никуда не везем. Все желающие могут посмотреть на условия содержания собак. И убедиться, что животные живы-здоровы и получают ветеринарную помощь», – продолжает пресс-секретарь харьковского ОО «ЗооКонтроль».

Кроме того, в Днепре работает Коммунальное предприятие «Зооконтроль», созданное при Днепровском городском совете, а в Мариуполе – волонтерское объединение «Зооконтроль». «Но мы никакого отношения друг к другу мы вообще не имеем. Просто так получилось, что названия у нас одинаковые», – уточняет Зозуля.

– В каких регионах работает ваш «ЗооКонтроль», насколько вы активны на Донбассе?

За годы работы мы побывали в 10 областях Украины: от Сумской до Львовской. Объездили практически всю Украину. В прошлом 2019 году работали даже в городе Турка, который находится практически на границе с Польшей. Ну и, конечно, обрабатываем животных также и на востоке Украины.

В Донецкой области мы работали в Краматорске, Покровске, Константиновке, Волновахе, Угледаре, Авдеевке, Соледаре, Новогродовке. В то же время в Славянск, например, нас ни разу не приглашали. По Луганской области вакцинацию и стерилизацию проводили в Северодонецке, Кременной, Попасной, Золотом, Горском.

Животные, как и люди, живут везде, и даже в опасных – прифронтовых районах, им нужна помощь, поэтому работаем и там.

В основном, нас привлекают для работы не чаще одного раза в год.

– С какими трудностями вы сталкиваетесь на Донбассе?

Как ни странно, но основная проблема в том, что нас часто путают с харьковским КП «Центр обращения с животными».

Постоянно приходится объяснять, что мы разные организации. Даже идеологически разные. Мы – за гуманность: стерилизуем, вакцинируем, наблюдаем, контролируем популяцию. А принцип работы КП в том, чтобы всех собак изъять, посадить в приют на государственное содержание в течение 7 дней, а потом – усыпить. Поэтому жители городов неоднократно выходили на протесты против этого предприятия.

Мы считаем, что в умерщвлении животных (кроме антигуманной составляющей) нет и практического смысла – регулировать их популяцию так не получится.

У нас другой подход. Наша задача – животное поймать, привить от бешенства, поставить его на учет – то есть провести идентификацию. Пока сейчас в стране нет единого государственного реестра, поэтому мы заносим в свою базу. Когда реестр появится, мы передадим туда наши данные для идентификации животных.

После того, как животные стерилизованы и привиты, они проходят период карантина и возвращаются снова на улицу. Но при этом они уже не будут размножаться, что немаловажно (ведь каждая собачка может принести от 8 до 10 щенков два раза в год). И они не заразятся бешенством. А это очень важно для Украины и особенно для восточной ее части, где рядом находятся прифронтовые зоны, неподконтрольные территории, на которых обитают дикие или одичавшие животные, которыми никто не занимается, и которые могут быть носителями бешенства.

– Касательно проблем прифронтовых зон…

– Периодически происходит миграция собак с неподконтрольных территорий. Вроде и стерилизовали, и привили, а тут – хоп, через какое-то время появляется стая новых собак.

Второй, возможно, не совсем приятный момент, но он есть – это пополнение особей за счет военных. Когда стоит какая-то военная часть, прикармливает четырехлапых бродяжек, а потом армейцы переезжают, а собаки остаются. И бегут туда, где можно покушать, – к мусорным бакам. И за счет этого тоже иногда происходит пополнение. Это небольшой процент на самом деле, но такой момент есть.

Общая проблема для многих областей, в том числе и для зоны ООС, – это пополнение бездомных животных за счет домашних. В тех же Авдеевке или Северодонецке есть стерилизованные собаки. И то, что появляются новые, – это приплод не от бродячих, а от домашних животных. Вот сейчас на улице – теплая зима, собаки начинают гулять. Наши специалисты обратили внимание, что, например, в Авдеевке много домашних собак в самовыгуле. А за счет этого будет потом пополнение. Потому что эти животные потом прибегут домой, а их хозяева через время «повыносят» щенков. Некоторые люди безжалостно, бездумно их выбрасывают, несут на мусорники или на базар, либо завозят за 10 километров от города. А потом эти щенки вырастают, и начинается проблема нападения животных на детей и взрослых. Увы. Это масштабная проблема безответственности людей.

– Какова стоимость стерилизации и вакцинации одного животного?

– Это не секрет. Наши услуги стоят 2 200 грн за одну собаку. Но это не много, как может показаться на первый взгляд. Потому что животное нужно поймать. В среднем цена одного отлова сейчас (люди предлагают свои услуги) доходит до 1 900 грн. Плюс – стерилизация, медикаменты. У кого есть домашние животные, тот понимает, что качественные препараты (которые мы используем) стоят дорого. В эту сумму также входит и вакцинация, кормление, уборка, передержка до 7 дней.

За животными все время наблюдает врач. У нас животные всегда чистенькие, накормленные, в тепле – одним словом, как в санатории. Это также и транспортировка животного назад – выпустить-то на волю тоже нужно.

Кроме того, это утилизация отходов повышенной опасности, которые остаются после ветеринарной операции. Мы сдаем их на специальное предприятие, которое занимается утилизацией такого рода отходов.

Ну и, конечно, ежедневные дезинфекции. В конце нашей работы мы дезинфицируем полностью территорию.

Хотелось бы акцентировать внимание на вакцинации. Вакцина действует 12 месяцев, и после этого животное нужно перепривить. Но городские власти многих населенных пунктов в первую очередь думают о стерилизации, а потом о вакцинации. Хотя на самом деле сначала нужно делать вакцинацию. Я считаю, что правильным было бы – при заключении договора на обработку не забывать включать привитых в прошлом году животных на повторную прививку.

– После стериализации и вакцинации животному на ухо крепится «бирка» – клипса. Они иногда разного цвета. Что это обозначает?

– Мы крепим животным круглые клипсы, на которых указано название города. Цвета – разные, и каждый год меняются. Например, в Авдеевке в 2019 году клипсы ставили светло-зеленые, в Торецке – красные, Краматорск и Северодонецк – синие.

Клипса визуально указывает, что животное обработано. Однако у каждой такой собаки есть и электронный чип, на котором размещена вся информация. И это важнее, чем клипса. Чип размером с маленькое рисовое зернышко внедряется в холку собаки. Это стеклянная колбочка, содержащая уникальный 15-значный электронный номер собаки. Теоретически, в обозримом будущем, когда будет единый госреестр, такое будет у всех собак в Украине.

– По поводу повторной вакцинации бродячих животных. Как вы их отлавливаете? Ведь через год собака может находиться где угодно…

То, что через год собаку не найти – обманчивое мнение. Животные в том же месте и живут. У них есть свой четкий ареал обитания и даже своя иерархия, кто за что отвечает.

А вот, как повторно поймать – это очень интересно. Это гораздо интереснее, чем поймать собачку в первый раз. Однажды в 2018 году в Попасной (в Луганской области) нам довелось ловить местного дворового любимца Рыжика для повторной вакцинации. Жители просто обожали своего хвостатого друга, потому что он многое пережил вместе с ними – во время активных боевых действий он был рядом, и даже в подвалах, где люди прятались. А о самих обстрелах, как рассказывали жители дома, Рыжик «предупреждал» протяжным воем.

И вот, когда мы приехали на ревакцинацию этого песика год спустя, он из самой мирной, самой спокойной собаки в городе превратился в лающее, агрессивное животное, и никак не желал даваться в руки нашему ловцу – именно тому, который в прошлом году с ним работал. Представьте, пес запомнил нашего специалиста, что он садил его в машину, увозил и т.д. Зато к другому нашему ловцу Рыжик спокойно пошел в руки…

То есть животные запоминают. Поэтому на следующий год приходится иногда хитростью, иногда ловкостью заманивать.

– У вас многолетний опыт работы с собаками. Среди членов организации – кинологи. Поясните, почему бездомные животные (и привитые, и стерилизованные) часто без причины бросаются на людей? Ведь сообщения об укусах бродяжками поступают из многих городов.

– Просто так здоровые собаки не кидаются. Тут могут быть несколько причин. Такое поведение может быть спровоцировано человеком. Иногда человек даже не понимает, что он провоцирует. А иногда – так воспитана собака. Собаки – существа разумные, память у них очень хорошая. И если ее однажды кто-то обидел, она это запоминает, и в следующий раз будет на этого человека или похожего на него бросаться – то есть действовать на упреждение. Собаки нападают больше не потому, что они агрессивные, а потому, что они боятся. То самое беганье за велосипедом или машиной – это не потому что они укусить хотят, а потому что им страшно, что этот транспорт нанесет им вред.

Стерилизация, из нашего опыта, во многом способствует тому, чтобы собаки становятся тише, спокойнее. Также уходит момент агрессии, которую животные могут проявлять в периоды «собачьих свадеб». После операции они оседают на «своих» местах, где постоянно и пребывают.

Что касается укусов, то их количество не увеличилось, это увеличилось количество обращений. На эту проблему люди стали обращать внимание. То, что кусают жителей, это плохо. Но то, что люди стали больше беспокоиться о своем здоровье, обнародовать такие факты (тем самым предупреждая иных быть осторожнее) – это хорошо.

Часто те, кто кормит животных, ведут себя немного неправильно. Они не пресекают лай хвостатого в чью-либо сторону, а наоборот, поощряют. Для этого нужно проводить работу с такими «кормильцами» и объяснять, что нельзя допускать, чтобы собака охраняла их, но нападала на других.

– Люди, которые получили негативный опыт общения с бродячими собаками, предлагают решить вопрос радикально – отстрелять, отравить, усыпить. Как вы относитесь к таким предложениям и какова вероятность решения проблемы агрессивных животных таким способом?

– Принцип «нет тела – нет дела» здесь не работает. Во-первых, это жестоко. Сегодня это карается по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными) – ответственность доходит до 8 лет лишения свободы. Наша полиция эту статью знает, и работает в этом направлении.

Во-вторых, если расправиться с определенным количеством животных на какой-то территории либо вывезти в приют, на том же самом месте через некоторое время появится ровно столько же собак, сколько выдержит кормовая база того района. Это уже проверено.

Поэтому могу вас заверить, что создать бессобачий рай невозможно.