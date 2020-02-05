В Донецке показали, что сегодня находится на месте дельфинария «Немо» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка показал, что сегодня находится на месте дельфинария «Немо».

Мужчина побывал в Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. Он вспомнил, что раньше дельфинарий работал круглогодично, и продемонстрировал, как он выглядел во время работы и после пожара:

После последнего пожара конструкции были демонтированы. «Это все, что осталось от дельфинария на данный момент. То есть, нет уже ни конструкций, ничего… Здание убрали, потому что здание сгорело», – сказал дончанин.

По его словам, остался лишь круг, очерчивавший дно бассейна.

Кафе, которое было при дельфинарии, не снесли. «Сама кафешка разбитая, побитая и никому не нужная», – прокомментировал дончанин.

Напомним, дельфинарий «Немо» был открыт в декабре 2009 года, в апреле 2014 года с началом боевых действий заведение закрыли, а всех дельфинов вывезли в Харьков.

Уже при «ДНР» в ночь на 24 ноября 2016 года в здании произошел пожар. В то время «мэр» Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что предварительная версия – короткое замыкание проводки. После этого здание так и стояло разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова. Второе возгорание дельфинария произошло 9 ноября 2018 года.

В 2019 году дельфинарий снесли.