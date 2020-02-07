RU
Все новости

Хоть посмотрел, что такое «есть люди»: Житель Донецка показал рынок в подконтрольном Бахмуте (Видео)

07.02.20 11:46
Скриншот видео YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке в подконтрольном Бахмуте.

В частности, мужчина посетил Центральный рынок. Дончанин прошелся по рынку, показал ассортимент товаров: есть ряды с одеждой, обувью, игрушками, косметикой, электротоварами.

«Рынок большой. Все, что хотите – есть», – отметил житель Донецка.

На рядах с продуктами питания есть колбасные изделия, сыры.

Продукты есть и в крытом рынке. Дончанин отметил большой ассортимент колбас – на любой вкус. Много мяса и сала, есть молоко, творог, сметана, домашняя ряженка, масло и другие продукты.

Житель Донецка купил кусок соленого сала с мясом, а также ребра на борщ.

В комментариях пользователи соцсетей сравнивают Донецк и Бахмут, отмечая, что в небольшом городке гораздо больше людей на рынке, чем в Донецке. «Цены как цены, хоть посмотрел, что такое "есть люди". Это не вымерший Донецк... Хотя тут даже 100 тыс. населения нет», – пишет «Винг Демон».

Также люди отмечают, что курятина дороже в Бахмуте, телятина – в Донецке:

  • Наталия: «Самое главное, что все съедобное и очень аппетитно выглядит»;
  • Ксюша: «Курятина дороже, чем в Донецке»;
  • Игорь: «Ну ассортимент мяска побольше. Телятина дешевле, чем в Донецке. А так, рынок – он и в Бахмуте рынок. Ну да, чем ближе к Донецку, тем цены выше».

Пользователи соцсетей обратили внимание и на то, что продавщица давала пробовать сметану одной ложкой из двух разных ведер:

  • Любовь: «Вот антисанитария, ложечку в сметану, потом в рот, и той же ложечкой в другое ведро со сметаной»;
  • Светлана: «Вы считаете, что в магазине купите лучше? Сама работала в торговле, уж поверьте, та ложечка сметаны из двух ведер – мелочь по сравнению с тем, что творится в магазине».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк