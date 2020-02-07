Доехал за 11 минут: Житель Донецка показал дорогу от Путиловского моста до площади Ленина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке дорога от окраины до центра занимает 11 минут.

Житель Донецка проехал на своем легковом авто по городу. Начал пусть у Путиловского моста, который был взорван в 2014 году, в Киевском районе. Дончанин заехал на мост. «Дальше не проехать, можно только направо спуститься», – отметил он.

Вблизи моста находится стадион «Монолит», разрушенное здание Торгово-промышленной палаты.

Дончанин вспомнил, что раньше, до военного конфликта, на трассе был очень плотный трафик. «На работу реально невозможно было попасть. На работу многие опаздывали, кто жил на севере города. Им приходилось иногда по 1,5 часа стоять в пробках… Сейчас пусто», – сказал он.

Мужчина проехал по пр. Киевскому. По словам дончанина, перед «Евро-2012» были выделены значительные средства, чтобы привести в порядок и облагородить проспект. Он проехал мимо автосалона «Форд»: салон не работает, разбитые окна в нем закрыты фанерой. Далее – поворот на шахту им. Засядько.

По словам дончанина, ранее на пр. Киевском было сложно снять помещение под бизнес – нужно было ждать, а также были высокие цены. Сейчас работают только некоторые магазинчики.

Далее путь лежал мимо трамвайной остановки в районе «Ветки», и житель Донецка проследовал под Северный мост.

Выехав из-под моста, на ул. Университетской, он свернул, миновал памятник шахтеру – и поехал по центральной улице Артема.

Также в кадр попали ТРЦ «Донецк Сити», здание, где раньше располагалась областная налоговая служба, детская травматология, РСК «Олимпийский», торговый центр «Белый лебедь», который в настоящее время не работает, библиотека им. Крупской, драмтеатр.

Поездку мужчина завершил в самом центре города, у площади Ленина.

Дончанин сообщил, что ехал в будний день по практически пустым улицам примерно со скоростью 50 км/ч, останавливаясь на светофорах и иногда немного ускоряясь. Дорога от Путиловского моста до площади Ленина в центре города заняла у него 11 минут.



