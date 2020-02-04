Работает только тренажерный зал: В Луганске показали спортивный клуб (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как сегодня выглядит спортивный клуб «Катана».

Клуб расположен по адресу: кв. Норинского, 1. Работает он с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 17:00.

Луганчанин зашел в клуб, чтобы спросить, какие есть занятия. И получил ответ от дежурной, что работает только тренажерный зал. Секций бокса и иных занятий нет.

«Что они с "Катаной" сделали… Раньше, я помню, было совершенно по-другому. Раньше я в центральную дверь входил, ресепшн был, тренера – чувствовалась жизнь. Разные направления были, можно было ходить и заниматься – кто чем хочет», – отметил луганчанин.

Житель Луганска вспомнил, что ранее функционировали секции йоги, пилатеса, гимнастики, борьбы, pole dance.

«Сейчас этого всего нет, работает только тренажерный зал», – сообщил мужчина.

По его словам, сейчас тренеры проводят индивидуальные занятия в тренажерном зале. Абонемент на 3 месяца стоит 2,2 тыс. руб. (866 грн по местному курсу на 4.02.2020).