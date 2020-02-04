Украина готовит новые международные иски против РФ

Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью «Главкому».

По словам министра, у Украины сейчас есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности – может ли суд их рассматривать.

«То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика... Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время», – сказал Малюська.

Министр не раскрыл деталей, относительно чего готовятся иски. Однако сообщил, что пока министерство находится на этапе сбора доказательств, обоснований.

«Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде – это всегда вопрос вероятности. Она может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать», – резюмировал Малюська.