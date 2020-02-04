Славянск, захлебывающийся кровью: Вышла в свет книга о снах и войне на Донбассе

Военный корреспондент Мстислав Чернов представил книгу о военных конфликтах. В одном из разделов автор описывает события в Славянске (Донецкая обл.) во время захвата города незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Саммит-книга».

«Время снов» – дебютный психологический роман Мстислава Чернова* на основе реальных событий, который построен на четырех сюжетных линиях.

«Судьбы нескольких героев романа объединяет одиночество и поиск смысла жизни в мире современных украинских реалий, глобального политического кризиса, излома человеческой идентичности. Это книга о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из нас. Читателя ждут Славянск, захлебывающийся кровью, итальянская Катания, охваченная жестокими антимиграционными протестами, история убийства, любви и ненависти в уютной квартире Харькова, буддийские монастыри, Гималайские вершины и бесконечные ландшафты сновидений», – говорится в сообщении.

Автор отмечает свое особое отношение к событиям на Донбассе и людям, живущим в условиях военного конфликта. «Я видел революции и войны, снимал теракты и протесты по всему миру. Но Донбасс – это другое. Это слишком близко. От этого не закроешься камерой. В каком-то смысле, Донбасс – это символ. Ибо все войны изнутри выглядят одинаково: это страх, страдания, потери и смерть», – полагает писатель.

Отмечается, что книга стала центральным объектом на киевской выставке «Производство снов, или что предлагает современная медиамашина».

* Мстислав Чернов — украинский писатель, художник и международный журналист американского агентства новостей The Associated Press. Родился в Харькове. Автор романа «Времена снов» и арт-инсталляций в публичном пространстве. Международную карьеру журналиста начал во время протестов на площади Таксим в Стамбуле. Работал оператором во время военных и социально-политических конфликтов в Ираке, Сирии, секторе Газа, Франции, Гонконге и в Украине. Был ранен в 2014 году на Майдане Независимости в Киеве во время Революции Достоинства. Работает с темами военных, социальных конфликтов, медицины, миграционного и глобального климатического кризиса.

Живет и работает в Германии. Основатель и директор ОО «Украинская ассоциация профессиональных фотографов» УАПФ.