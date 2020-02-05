В 2019 году в Краматорске выявлены 58 женщин с раком молочной железы, – онколог

В Краматорске лидером в структуре онкозаболеваний является рак молочной железы. Об этом сообщила городской онколог Людмила Залесская.

По ее словам, рак молочной железы составляет 20% от всех других видов онкозаболеваний. В 2019 году в Краматорске выявлены 58 женщин с раком молочной железы. В 1-2 стадии – 67,2%, в 3-й – 13,8%, в 4-й – 18,9%.

«В запущенных стадиях выявлены 32,7%. Когда онкопатология выявляется в поздних стадиях, она трудно поддается лечению, у женщин плохой прогноз в плане жизни. Для того чтобы сдвинуть с места эту цифру, которая остается практически постоянной на протяжении нескольких лет, нужно обязательно женщинам, начиная с 18 и до 40 лет, проходить ежегодно УЗИ-обследование молочной железы, после 40 лет – 1 раз в 2 года проходить маммографическое обследование. Ежемесячно женщины должны проводить самообследование груди», – рассказала Людмила Залесская.

По словам врачей-онкологов, обеспечение медикаментами находится не на должном уровне. Пациентам приходится приобретать за свой счет расходные материалы для лапароскопических операций, лекарства для химиотерапии и др. Стоит все это очень дорого. Например, один курс химиотерапии для лечения заболеваний молочной железы стоит 40-50 тыс. грн. А таких курсов нужно от 6 до 12 в течение года. Из 200 наименований препаратов для химиотерапии в наличии в городском онкодиспансере 37.

Напомним, городской онкологический диспансер в Краматорске получил новое оборудование на сумму более чем 70 млн грн.

Источник: Восточный проект