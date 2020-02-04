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Пожар на Донетчине: Погиб мужчина

04.02.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске в понедельник, 3 февраля, в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 3 февраля в 18:11 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Людмилы Хохленко в Краматорске.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в пристройке к одноэтажному жилому дому. В результате пожара погиб мужчина», – сообщили в пресс-службе.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 18:38 и ликвидировали в 19:20. Причина пожара устанавливается.

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