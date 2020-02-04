Наезды на пешеходов и опрокидывание авто: В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные

В «ДНР» с 1 по 2 февраля произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы, а также зарегистрированы 10 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за этот период было выявлено 311 нарушений ПДД, в том числе 23 факта управления транспортом в нетрезвом состоянии.

1 февраля в Горняцком районе Макеевки 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

В тот же день в Ленинском районе Донецка 54-летний водитель автомобиля Opel Meriva совершил наезд на 20-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

В Киевском районе Донецка 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части влево, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 2 пассажира получили травмы различной степени тяжести.