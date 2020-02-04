В Мариуполе грузовик столкнулся с трамваем (Фото)

В Мариуполе сегодня, 4 февраля, произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Авария произошла около 6:00 на ул. Куприна: водитель грузовика MAN с полуприцепом не предоставил преимущество в движении трамваю, из-за чего произошло столкновение. «В результате столкновения ни водитель, ни пассажиры, которые находились в трамвае, не пострадали. На виновника составили протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Движение общественного транспорта восстановлено», – сообщили в полиции.

Как рассказали в пресс-службе Мариупольского горсовета, трамвай, который попал в ДТП, будет восстановлен. На месте аварии работали служба безопасности КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» и правоохранители.

По словам начальник МТТУ Виталия Донева, трамвай имеет значительные повреждения. На данный момент транспорт отбуксировали к депо. В дальнейшем проведут его экспертизу. Он будет восстановлен.

С целью компенсации убытков, МТТУ подаст в суд на виновника аварии.