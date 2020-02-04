Протесты горняков на Донетчине: Под землей находятся 33 человека

Горняки шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (Донецкая обл.) отказываются подниматься на поверхность, протестуя против невыплаты зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 4 февраля, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, 7 горняков шахты «Капитальная», отработав 2-ю смену 3 февраля, отказались подниматься на поверхность. Позже к протесту присоединились еще 7 горняков 3-й смены.

«Главные требования горняков шахты "Капитальная": выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия. Учитывая, что шахтеры 2-й смены вышли из дома в 11:00 3 февраля – они уже более 12 часов находятся в шахте, не принимая пищи», – уточнил глава НПГУ.

Волынец также сообщил, что, по состоянию на 1 февраля, задолженность по зарплате перед работниками ГП «Мирноградуголь», накопленная за 3 месяца, составляет 93,12 млн грн.

Позже Волынец добавил, что, по состоянию на 9:20 4 февраля, к протесту присоединились горняки 4-й смены, и уже 33 горняка шахты «Капитальная» находятся под землей, в забое.