Сводка из зоны ООС за 3 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 3 февраля в результате обстрелов со стороны противника один украинский военный был ранен, еще один военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия;

вблизи Песок – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Орехово – из миномета калибром 120 мм;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 29 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы Донецкого аэропорта и "Вольво-центра", поселков Жабичево и Старомихайловка, окрестности села Спартак; на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Широкая Балка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ДНР» также заявляют, что «5 домов повреждены в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Обстрел велся из противотанкового гранатомета СПГ, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».