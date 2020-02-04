Сводка из зоны ООС за 3 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 3 февраля в результате обстрелов со стороны противника один украинский военный был ранен, еще один военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса;
- в районе Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета, стрелкового оружия;
- вблизи Песок – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:
- рядом с Новотошковским – из миномета калибром 120 мм;
- неподалеку Орехово – из миномета калибром 120 мм;
- в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 29 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы Донецкого аэропорта и "Вольво-центра", поселков Жабичево и Старомихайловка, окрестности села Спартак; на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Широкая Балка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».
В «ДНР» также заявляют, что «5 домов повреждены в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Обстрел велся из противотанкового гранатомета СПГ, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».