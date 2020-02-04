Почему доллар дорожает, а бензин – нет: Комментарий экспертов

Несмотря на то, что доллар взлетел до рекорда с осени и преодолел психологический рубеж, цены на топливо не изменились. По словам экспертов, обычно повышение курса на 10 коп./долл. увеличивает себестоимость импортного бензина или дизтоплива на 7-8 коп. за литр. И это ощутимо, ведь у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива. Об этом пишет «Сегодня».

Замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев назвал две главные причины – снижение цен на нефть и нежелание нефтетрейдеров будоражить рынок, поднимая цену на несколько копеек из-за дорожающего доллара.

«Сейчас главная причина стабильности цен – политическая, это выполнение договоренностей между властями и трейдерами о совместной борьбе с теневыми реализаторами топлива. Трейдеры надеются, что в итоге за счет притока новых клиентов, которые заправлялись на ликвидированных нелегальных АЗС, официальные заправки смогут увеличить объемы продаж. И это перекроет снижение маржи (прибыли) из-за незначительного подорожания топлива в закупке по импорту», – разъяснил Геннадий Рябцев.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн также говорит о наступившей стабильности на рынке. Помимо нежелания трейдеров «раскачивать» рынок, на цены влияют еще и достаточное количество запасов и низкий спрос. Особенно это касается сжиженного газа, цена на который недавно росла из-за снижения его предложения в Украине – по организационным причинам в декабре не состоялось несколько аукционов.