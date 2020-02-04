Сырский наградил раненых военных в госпитале в Киеве (Фото)

3 февраля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины посетил в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве воинов, раненых в боях за независимость Украины. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В госпитале Сырский посетил несколько отделений, где лично вручил отличия и награды раненым бойцам. «Собираюсь пообщаться с каждым из них (раненых военных – ред.), расспросить их о необходимой помощи, и обещаю сделать для них все возможное», – сообщил командующий Сухопутных войск.

Также он вручил военным подарки.