Качественнее и быстрее: В Краматорске врачи-онкологи лечат пациентов на новом оборудовании (Фото)

Городской онкологический диспансер в Краматорске получил новое оборудование на сумму более чем 70 млн грн. Деньги были выделены из областного бюджета.

В кабинете эндоскопической диагностики обследуют пациентов при помощи новых лапароскопических стоек.

Как рассказал врач-онкохирург Андрей Надворный, часть оборудования была получена в прошлом, 2019 году, часть – в текущем, 2020 году. «Есть принципиальное отличие от старого оборудования. Ранее мы работали на фиброволокне – это фиброволоконная передача информации на оптику. В данной ситуации тут идет видеостойка», – сообщил врач.

«Плюсы в том, что врач при осмотре получает намного более качественное изображение», – объяснил он.

С помощью оборудования обследуют желудок, легкие, слизистые оболочки и мелких операций, без хирургического вмешательства.

В этом году используют новое оборудование и в операционной. По словам замглавврача онкодиспансера Сергея Кузьмина, были получены коагуляторы, которые позволяют выполнять операции на молочной железе качественнее и быстрее. Также оборудование позволяет выполнять ряд современных операций, которые ранее не выполнялись в диспансере. В том числе – удаление прямой кишки.

В целом за год в онкологическом диспансере Краматорска обновили оборудование на 70 млн грн. Это деньги из областного бюджета. «В прошлом году мы получили нового оборудования [на сумму] более чем 20 млн грн, в этом году – более чем на 50 млн грн», – рассказал главный врач диспансера Александр Птица.

По его словам, это рентген-терапевтический аппарат, дыхательная аппаратура, эндоскопическая аппаратура и др. «И самое главное – получили новейший цифровой маммограф», – отметил главврач.

Александр Птица сообщил, что маммограф сейчас устанавливают, он еще не запущен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»