На Донетчине водитель BMW пытался подкупить полицейского

В Краматорске местный житель пытался откупиться от патрульного полицейского за вождение без документов и в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 1 февраля около 22:00 на линию «102» поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «BMW520» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Информацию о возможном правонарушении получил наряд патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Полицейские обнаружили и остановили указанное авто по улице Первая Горная в Краматорске. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения, а на просьбу полицейских предоставить водительские документы отказал. Патрульный сообщил последнему что за нарушение им требований Правил дорожного движения правонарушитель подлежит привлечению к ответственности по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе.

Чтобы избежать административной ответственности правонарушитель намеревался откупиться от инспектора полиции предлагая ему взятку в сумме 4 тыс. грн.

«Правоохранители отказали в получении взятки и объяснили, что за такие действия мужчине грозит уголовная ответственность, но последний несмотря ни на что продолжал предлагать деньги. Полицейские чтобы задокументировать факт попытки дать взятку вызвали следственно-оперативную группу», – отметили в пресс-службе.

Факт был задокументирован, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 4 лет.