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В «ЛНР»: В Ровеньках произошел пожар на рынке (Фото)

04.02.20 12:49
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

Во временно неподконтрольных украинским властям Ровеньках (Луганская обл.) произошел пожар на рынке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, пожар произошел 2 февраля – горело 2-этажное здание, в котором располагались ателье по ремонту одежды, парикмахерская, магазин, котельная. Сгорело имущество в нескольких торговых точках.

Как утверждают в «МЧС ЛНР», пожар в двухэтажном здании на рынке, возможно, произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Очаг загорания находился в чердачном помещении, в месте расположения распределительного электрощита.

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