Донецкая и Луганская области получили медоборудование от ЮНИСЕФ

32 фармацевтических холодильника и 20 сумок-холодильников уже направлены в медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Уточняется, что оборудование предоставлено фондом ЮНИСЕФ в качестве гуманитарной помощи.

Холодильники будут использоваться для хранения вакцин, а сумки-холодильники – для их транспортировки. Это обеспечит соблюдение надлежащего температурного режима.

«Если флакон с вакциной сохраняется при температуре, которая выше необходимой, препарат не становится вредным, но теряет эффективность, то есть больше не обеспечивает формирование иммунитета. Поэтому важной частью программы иммунизации является контроль соблюдения холодовой цепи – специальных условий транспортировки и хранения вакцин», – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в ближайшие дни оборудование будет передано в областные департаменты здравоохранения и распределено между медицинскими учреждениями.