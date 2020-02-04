На Донетчине полиция разоблачила производство наркотиков

В Мариуполе полицейские разоблачили производство марихуаны и изъяли наркотик стоимостью 300 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства по сбыту наркотиков в Украине (ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) правоохранители вышли на производителя марихуаны.

«В рамках уголовного производства полицейские провели обыск в домовладении 43-летнего подозреваемого. У мужчины изъяты 3 кг каннабиса различной стадии готовности, что свидетельствует о непрерывном процессе производства наркотиков. Стоимость изъятого составляет 300 тыс. грн по ценам "черного" рынка. Установлено, что злоумышленник собственноручно изготавливал большие партии наркотика», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что полиция обнаружила расфасованные запасы прошлогоднего «урожая» и высушенные ветви конопли.

«Размеры наркосырья впечатляют – до 2 метров высотой. Кроме того, фигурант уже начал новый сезон выращивания наркосодержащих растений. У него изъяты посевы в горшках. Для охраны наркопроизводства у мужчины был пистолет, также у него изъяты боевые патроны», – проинформировали в полиции.

Изъятое направлено на экспертизу, после которой факту будет предоставлена окончательная правовая оценка.