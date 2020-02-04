«200 скорых для Украины»: Как автомобили Фонда Рината Ахметова спасают жизни

Медики Ивано-Франковской области вынуждены были приезжать к пациентам на устаревших машинах. Их постоянно ремонтировали и снова отправляли на вызовы. Масштабного обновления ждали годами. Ситуацию изменил проект «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба Фонда.

Диспетчерский пункт в Ивано-Франковске обслуживает около миллиона человек со всей области. За сутки сюда поступает до 500 вызовов: в основном это заболевания сердца, травмы и обострения ОРВИ. Один из вызовов – из центра Ивано-Франковска. Мужчина травмировал ногу. Медики оказали неотложную помощь и остановили кровотечение. Затем пострадавшего бережно поместили в машину. Благодаря новому автомобилю «скорой помощи» Фонда Рината Ахметова на базе внедорожника сделать это намного проще, поскольку есть специальное автоматизированное кресло. Оно позволяет зафиксировать пострадавшего и переместить. Далее пациента уложили на носилки и доставили в больницу.

Еще одна проблема, с которой раньше сталкивались местные медики, – добраться к пациентам в труднодоступных районах. Для автомобилей из автопарка, которые служат более 10 лет и требуют замены, это было серьезной проблемой. Ведь у каждой «скорой» пробег составляет 600-900 тыс. километров. Да еще многочисленные ремонты. Суперсовременная «скорая» от Фонда – совсем другое дело. Ведь она как раз предназначена для работы в условиях горной местности или бездорожья.

«С такой машиной без проблем приедем на вызов. Классная идея. Новые автомобили очень нужны и благодаря им наша работа стала намного легче», – говорит врач Виталий Катрич.

Автомобили, переданные украинским медикам по проекту «200 скорых для Украины», позволят спасать миллион жизней в год.

«Уникальный проект и по своему масштабу, и по срокам. 200 современных европейских машин дадут доступ к качественной медицинской скорой неотложной помощи людям по всей Украине. Во всех областях порядка 3 тыс. населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал Фонд Рината Ахметова врачам», – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.