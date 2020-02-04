Рада уволила Алену Бабак и назначила нового министра: Что известно о Денисе Шмыгале

Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. За соответствующий проект постановления проголосовали 266 народных депутатов. После увольнения Алены Бабак Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Соответствующий проект постановления поддержали 278 народных депутатов. Об этом пишет «Сегодня».

Как известно, новоиспеченный министр Денис Шмыгаль до этого времени занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, имеет высшее образование (Государственный университет «Львовская Политехника», менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук.

В 2000-х работал на разных должностях в «Львовском автобусном заводе», затем в инвестиционной компании. На государственную службу пришел в 2009 году – стал помощником председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации. Затем пошел по разным экономическим и инвестиционным должностям в ОГА.

В 2014-м стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области; в 2015-м советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».

С 2017 по 2019 годы заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»; директор ДТЭК Бурштынская ТЭС; и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».