Замороженный конфликт станет поражением переговоров по Донбассу, – посол Франции

Ситуация на Донбассе может войти в режим замороженного конфликта, но это будет поражением переговорческого процесса. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен до Понсен в интервью «Hromadske».

Понсен заявил, что на данный момент Минские соглашения являются лучшей платформой для урегулирования конфликта на Донбассе. При этом добавил, что сам текст Минских соглашений нуждается в уточнениях, пояснениях и детализации.

Затрагивая актуальные и сложные вопросы по реинтеграции неподконтрольной украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, посол рассказал о необходимости диалога между участниками переговорного процесса. «Если есть добрая воля обеих сторон [конфликта] к тому, чтобы Украина вернула себе территориальную целостность и контроль над своими территориями, тогда мы садимся за стол и пункт за пунктом находим решение. Механизмы возврата государством контроля над своей территорией известны: например, есть опыт Балканских стран. Это будет сложно, это длинные переговоры, но если имеется воля, если есть доверие, то это те вопросы, на которые можно найти ответы», – утверждает Понсен.

Французский посол также отметил, что если конфликт войдет в замороженный режим – это будет означать поражение переговорного процесса по Донбассу. «Это не тот сценарий, которому мы бы предпочли, очевидно. Нашим сценарием является завершение конфликта и возвращение Донбасса в Украину. Но безусловно сценарий замороженного конфликта не стоит исключать. Хотя такой сценарий будет поражением переговоров», – сообщил Понсен.

* Этьен де Понсен – дипломат с многолетним опытом, был назначен послом Франции в Украине в конце августа 2019 года. В прошлом он был заместителем главы миссии в посольстве в Польше (1999-2002) и послом в Болгарии (2007-2010). В разные годы был советником, спикером и прессекретар в представительстве Франции при Европейском Союзе, а также заместителем министра по европейским делам. До назначения послом в Украине был инспектором по иностранным делам Министерства Европы и иностранных дел Франции.