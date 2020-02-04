На Донетчине покончила с собой молодая женщина

В Славянске (Донецкая обл.) в понедельник, 3 февраля, совершила самоубийство молодая женщина. Также пытался свести счеты с жизнью 80-летний мужчина. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 3 февраля в половине десятого утра правоохранителям поступило сообщение из городской больницы – в хирургическом отделении оказали помощь пожилому мужчине с порезами шеи.

«Следственно-оперативной группой подразделения было установлено, что пострадавший является 80-летним жителем пгт Былбасовка, который нанес себе телесные повреждения кухонным ножом», – сообщили в полиции.

В пять вечера полицию вызвали в частный дом по ул. Банковской, где была найдена повешенной женщина 1990 года рождения.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «Самоубийство»).