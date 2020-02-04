Укрзализныця вводит новую услугу для пассажиров – доставку ручной клади на/с поезда. Уже с 3 февраля услуга предоставляется в пилотном режиме в трех поездах, сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожники отработают механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр – Киев – Днепр, № 92/91 Львов – Киев – Львов, № 63/64 Харьков – Киев – Харьков.

«Укрзализныця делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью», – отметил член правления компании Марчин Целеевский.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная – от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери.

«Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно», – отметили в пресс-службе.