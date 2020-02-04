Для жителей Попасной пробурили водяную скважину (Фото)

Чешская негосударственная гуманитарная организация «Человек в беде» осуществила работы по бурению и обустройству водяной скважины в Попасной (Луганская обл.). Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Попаснянского горсовета.

«Благодаря тесному взаимодействию исполнительного комитета Попаснянского городского совета с западными партнерами был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого чешской негосударственной гуманитарной организацией «Человек в беде» осуществлены работы по бурению и обустройству водяной скважины в микрорайоне Черемушки», – сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день проводятся пускорегулировочные работы. Это позволит, в независимости от состояния водопровода «Карбонит – Попасная», осуществлять подачу воды населению микрорайона Черемушки и квартала Оседача более высокого качества.

«Работы по бурению скважин будут продолжаться и в 2020 году. Таким образом исполнительный комитет Попаснянского городского совета планирует в течение 3-4 лет перейти на 100% подачу воды населению города из подземных источников», – отметили в пресс-службе.