На Луганщине закрыли 6 нелегальных автозаправок (Фото)

В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим, а также в рамках операции «Акциз» налоговой милицией Луганщины проведен комплекс мероприятий по отработке мест незаконной торговли топливом. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Луганской области.

По результатам проведенных мероприятий, начиная с 28.12.2019, на территории области проверены более 70 объектов, установлена и прекращена деятельность 6 нелегальных АЗС/АГЗС, на которых из незаконного оборота изъяты 68 тонн горюче-смазочных материалов и оборудование на общую сумму более 9 млн грн. В отношении нарушителей составлены 6 протоколов об административных правонарушениях по статье 164 КУоАП.

Также во время отработки мест незаконной торговли по материалам налоговой милиции области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных преступлений и начато досудебное следствие по 2 уголовным правонарушениям. 1-е – по факту незаконного изготовления и сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, и 2-е – по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В пресс-службе также отметили, что налоговой милицией области обеспечен демонтаж 4 ранее уличенных АГЗС, которые на территории региона осуществляли хозяйственную деятельность без соответствующих разрешительных документов, получение которых предусмотрено действующим законодательством.