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В Мирнограде 8-месячный ребенок обварился кипятком: Случай расследует полиция

04.02.20 14:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В городскую больницу города Мирнограда (Донецкая обл.) с ожогами госпитализирована 8-месячная девочка, ведется следствие. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Отмечается, что информация об инциденте к правоохранителям поступила из городской больницы Мирнограда.

«Предварительно установлено, что около 18:00 девочка вместе с родителями находилась в кухне, протянула руку к обеденному столу и задела чашку с горячим чаем, пролив его на себя. 32-летняя мать ребенка сразу вызвала "скорую помощь". С ожогами тела девочка была госпитализирована», – говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное дело по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.

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