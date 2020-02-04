В Мирнограде 8-месячный ребенок обварился кипятком: Случай расследует полиция

В городскую больницу города Мирнограда (Донецкая обл.) с ожогами госпитализирована 8-месячная девочка, ведется следствие. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Отмечается, что информация об инциденте к правоохранителям поступила из городской больницы Мирнограда.

«Предварительно установлено, что около 18:00 девочка вместе с родителями находилась в кухне, протянула руку к обеденному столу и задела чашку с горячим чаем, пролив его на себя. 32-летняя мать ребенка сразу вызвала "скорую помощь". С ожогами тела девочка была госпитализирована», – говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное дело по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.