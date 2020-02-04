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В январе линию разграничения пересекли более миллиона человек (Инфографика)

04.02.20 14:24
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В январе линию разграничения на Донбассе пересекли более 1 млн человек. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В январе для пересечения линии разграничения в установленном порядке были оформлены 1,07 млн граждан и 122 тыс. транспортных средств. 965 лиц не были пропущены через линию разграничения в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Пограничниками на КПВВ оформлены 58 внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлены 72 паспортных документа Украины, содержащие признаки частичной подделки.

К административной ответственности на КПВВ на линии разграничения привлечены 227 граждан.

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