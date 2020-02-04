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Контроль скорости на дорогах: Где на Луганщине установлены радары TruCam

04.02.20 16:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области в течение января патрульные зафиксировали 315 нарушений установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«Одно из самых распространенных правонарушений на дороге, приводящих к ДТП – превышение скорости. Для уменьшения аварийности и контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности работают патрульные с приборами TruCam. Об использовании радаров на дороге сообщают дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений», – говорится в сообщении.

Так, на Луганщине скорость на дорогах измеряется в следующих местах:

В Северодонецке:

  • улица Новикова;
  • проспект Гагарина;
  • проспект Гвардейский;
  • улица Курчатова;
  • проспект Центральный;
  • шоссе Строителей;
  • улица Объездная.

В Лисичанске:

  • улица Карла Маркса;
  • проспект Победы;
  • улица В. Сосюры.

В Рубежном:

  • трасса Р-66.

В полиции напоминают, что, согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ ч влечет штраф в размере 255 грн.

Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч влечет наложение штрафа в размере 510 грн.

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