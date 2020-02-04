Контроль скорости на дорогах: Где на Луганщине установлены радары TruCam

В Луганской области в течение января патрульные зафиксировали 315 нарушений установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.
«Одно из самых распространенных правонарушений на дороге, приводящих к ДТП – превышение скорости. Для уменьшения аварийности и контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности работают патрульные с приборами TruCam. Об использовании радаров на дороге сообщают дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений», – говорится в сообщении.
Так, на Луганщине скорость на дорогах измеряется в следующих местах:
В Северодонецке:
- улица Новикова;
- проспект Гагарина;
- проспект Гвардейский;
- улица Курчатова;
- проспект Центральный;
- шоссе Строителей;
- улица Объездная.
В Лисичанске:
- улица Карла Маркса;
- проспект Победы;
- улица В. Сосюры.
В Рубежном:
- трасса Р-66.
В полиции напоминают, что, согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ ч влечет штраф в размере 255 грн.
Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на