Контроль скорости на дорогах: Где на Луганщине установлены радары TruCam

В Луганской области в течение января патрульные зафиксировали 315 нарушений установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«Одно из самых распространенных правонарушений на дороге, приводящих к ДТП – превышение скорости. Для уменьшения аварийности и контроля за соблюдением скорости в местах повышенной аварийности работают патрульные с приборами TruCam. Об использовании радаров на дороге сообщают дорожные знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений», – говорится в сообщении.

Так, на Луганщине скорость на дорогах измеряется в следующих местах:

В Северодонецке:

улица Новикова;

проспект Гагарина;

проспект Гвардейский;

улица Курчатова;

проспект Центральный;

шоссе Строителей;

улица Объездная.

В Лисичанске:

улица Карла Маркса;

проспект Победы;

улица В. Сосюры.

В Рубежном:

трасса Р-66.

В полиции напоминают, что, согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ ч влечет штраф в размере 255 грн.