На Донетчине правоохранителям сдался участник НВФ

На Донетчине правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). 25-летний мужчина рассказал о своих противозаконных действия в мае 2014 года и изъявил желание сотрудничать с правоохранителями. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«Во время оккупации Константиновки участниками незаконных вооруженных формирований местный житель 1994 года рождения узнал о том, что боевики приглашают всех желающих служить вместе с ними. Предложив свои услуги, мужчина начал свою работу на блокпосту, который действовал на автодороге между Константиновкой и Покровском. Помощник боевиков в гражданской одежде осматривал транспорт, проверял документы водителей и пассажиров», – рассказали в полиции.

Узнав о программе, которая освобождает от уголовной ответственности, мужчина решил добровольно признаться в своем сотрудничестве с НВФ.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Согласно ч. 6 этой же статьи, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышла из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.