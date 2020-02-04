Зеленский назначил еще двух глав РГА в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух глав районных государственных администраций (РГА) в Луганской области: в Марковском и Старобельском районах. Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня, 4 февраля, на сайте главы государства.

«Назначить Тимуня Константина Ивановича председателем Марковской районной государственной администрации Луганской области», – говорится в распоряжении № 98/2020-рп.

«Назначить Погорелого Евгения Сергеевича председателем Старобельской районной государственной администрации Луганской области», – говорится в распоряжении № 99/2020-рп.

Как сообщалось ранее, 25 января Зеленский назначил главу Сватовской РГА.

Напомним, 9 июля 2019 года Зеленский уволил пять глав РГА в Луганской области: Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской и Старобельской.