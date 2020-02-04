В Украине заболевших коронавирусом нет, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оперативной информации Минздрава, на 4 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

Утверждается, что в Украине не ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.

«1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира о подозрении на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрение на инфекцию, вызванную коронавирусом, и установлен диагноз ОРВИ», – говорится в сообщении.