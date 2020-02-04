«Горловка. 110 авто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «12:59. Горловка. В Украину машин 80. Нет движения»;

«Хранитель»: «13:40. Горловка в Украину. 110 авто сейчас. В ДНР 75 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Антонина: «11:23. Каргилл в сторону Курахово. Льгота 45-50, общая 75-80»;

Наталья: «14:07. На Каргилле в сторону Курахово. Основная где-то 60 машин, льгота машин 10».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Anatoliy: «10:34. Еленовка в Мариуполь. Движение есть, но очень медленно»;

«Администратор»: «11:43. Еленовка. На 11:00, в Украину. Машины возле 1-го туалета, плюс еще машин 20»;

«Bad»: «13:51. Новотроицкое в Волноваху – огромная очередь. На спуске. Давно такого не видел. А в Еленовке в Донецк – никого».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «12:57. Октябрь – Гнутово. Приехал в 09:00 на ДНР, до сих пор стоим. Движения нет»;

«Администратор»: «13:07. Октябрь – Гнутово. На основном в Мариуполь никого нет, зато на МГБ машин 70, движение никакое».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: