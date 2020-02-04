Жительница Донетчины, лишенная родительской опеки, получила квартиру (Фото)

В Мирнограде (Донецкая обл.) вручили ключи от жилья Алле Мордич, лицу из числа детей, лишенных родительской опеки, которая не имеет собственного жилья и не является наследником. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов на своей странице в Facebook.

По его словам, квартира однокомнатная. Расположена на пятом этаже пятиэтажного дома в микрорайоне «Западный». Общая площадь квартиры – 29,5 кв. м. Жилая площадь – 14,8 кв. м.

Мэр уточнил, что квартира приобретена на условиях софинансирования из областного и местного бюджета на выполнение распоряжения председателя Донецкой областной государственной администрации 28.02.2019 № 213/5-19 «Об утверждении порядка предоставления и использования в 2019 году средств субвенции из областного значения, районов, объединенных территориальных громад для приобретения на вторичном рынке упорядоченного для постоянного проживания жилья для детей-сирот и детей, лишенного родительской опеки, и лиц из их числа», региональной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2018-2020 годы», утвержденной распоряжением председателя ДонОГА от 02.03.2018 № 290/5-18 (с изменениями).

«Программа приобретения квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки работает в Донецкой области с 2017 года. Согласно ей 50% на приобретение жилья выделяет область, еще 50% – местный бюджет», – добавил Александр Брыкалов.

Фото: Facebook / Александр Брыкалов

Как сообщалось ранее, в Донецкой области приобретено 16 единиц жилья для обеспечения детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.