В Донецкой области массово закрывают игорные заведения (Видео)

В Донецкой области правоохранители уже 2 месяца закрывают подпольные лотереи. И призывают горожан сообщать о случаях работы игорных заведений в полицию.

Так, в Краматорске два месяца не работают игровые залы – рекламные витрины заклеены и двери на замке. Жители восприняли эту новость с облегчением:

«Нет, тишина. И слава богу!» – говорит краматорчанка Наталья.

«Я в следующем подъезде живу мне тихо. Раньше конечно тут шумели, а сейчас нет», – отмечает краматорчанка Людмила.

«Одним днем просто все закрылись и все. Да мне все равно как бы», – добавляет краматорчанин Виталий.

Постановление о запрете игорного бизнеса по всей Украине Кабинет министров принял в декабре 2019 года. С тех пор в городе полицейские пресекли незаконную деятельность 31 игорного заведения. В некоторые помещения уже ищут новых арендаторов.

А вот народные депутаты считают, что игорный бизнес необходимо легализовать. Даже приняли соответствующий законопроект. Согласно ему, в Украине должны появиться игорные зоны: в пятизвездочных отелях – казино, а в отелях с меньшим количеством звездочек позволят поставить игровые автоматы. Но жители Краматорска к такой инициативе отнеслись настороженно. «Такие вот лотереи для простого народа – такие можно, я так полагаю. А вот эти – я вообще не согласна с этим. Проигрывают большие деньги, даже выносят. Вот у меня есть знакомая, что ее сын 25 лет, он даже продает вещи, выносит из квартиры, чтобы только поиграть», – сказала краматорчанка Людмила.

Сейчас полицейские фиксируют единичные случаи работы игорного бизнеса под прикрытием. Последнее заведение обнаружили в Дружковке – в закрытом помещении кафе. «Каких-либо вывесок не было. Двери были закрыты, зайти туда можно было только по стуку в дверь. Это заведение посетили, скажем так, работники полиции. По данному факту было открыто уголовное производство. Была изъята вся техника, документация по черновыми записями, более 3 тыс. грн выручки и сейчас заведение закрыто, не работает», – сообщила пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Правоохранители призывают горожан сообщать о случаях работы игорных заведений в полицию. «У нас разработаны непосредственно маршруты, разработаны группы на постоянной основе. Непосредственно у нас есть перечень объектов, на которых были расположены заведения игорного бизнеса. Мы ежедневно их перепроверяем. Ликвидирована всевозможная реклама игорного бизнеса», – рассказал заместитель начальника стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Виталий Мысливец.

Владельцам нелегальных игровых залов грозит штраф до 680 тыс. грн с конфискацией техники.

Источник: ТК «Донбасс»