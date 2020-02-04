Объявили голодовку: На Луганщине горняки двух шахт и их жены начали акцию протеста

Сегодня, 4 февраля, на Луганщине горняки двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь», а также, их жены начали акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Десять жен шахтеров объявили голодовку, горняки второй смены отказались спускаться в забой», – написал Волынец.
По его словам, семьи горняков требуют полного погашения задолженности по заработной плате, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечения энергоснабжения, а также, отклонения правительственного закона «О труде».
Председатель НПГУ отметил, что по состоянию на 4 февраля долг по выплате зарплаты перед шахтерами ГП «Первомайскуголь» составляет 130,47 млн грн.
Напомним, горняки шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (Мирноград, Донецкая обл.) отказываются подниматься на поверхность, протестуя против невыплаты зарплаты. Количество протестующих горняков на шахте «Капитальная» возросло до 52 человек.