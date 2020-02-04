Объявили голодовку: На Луганщине горняки двух шахт и их жены начали акцию протеста

Сегодня, 4 февраля, на Луганщине горняки двух шахт – «Карбонит» (Золотое) и «Горская» (Горское) ГП «Первомайскуголь», а также, их жены начали акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Десять жен шахтеров объявили голодовку, горняки второй смены отказались спускаться в забой», – написал Волынец.

По его словам, семьи горняков требуют полного погашения задолженности по заработной плате, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечения энергоснабжения, а также, отклонения правительственного закона «О труде».

Председатель НПГУ отметил, что по состоянию на 4 февраля долг по выплате зарплаты перед шахтерами ГП «Первомайскуголь» составляет 130,47 млн грн.

Фото: Facebook / Михаил Волынец

Напомним, горняки шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (Мирноград, Донецкая обл.) отказываются подниматься на поверхность, протестуя против невыплаты зарплаты. Количество протестующих горняков на шахте «Капитальная» возросло до 52 человек.