На Донетчине растет количество протестующих горняков

Количество протестующих горняков на шахте «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (Мирноград, Донецкая обл.) возросло до 52 человек. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 4 февраля, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на председателя профсоюзной организации НПГУ шахты Александра Абрамова.

«52 человека! Увеличивается количество протестующих на шахте "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" (Донецкая область)», – написал Волынец.

«Главные требования горняков шахты "Капитальная": выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия», – напомнил он.

Напомним, горняки шахты «Капитальная» отказываются подниматься на поверхность, протестуя против невыплаты зарплаты.